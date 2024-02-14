“تراجع” النفط بسبب زيادة المخزون “الأمريكي”

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة (الأربعاء)، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ومع انحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4%، إلى 82.48 دولار عند فتح السوق، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3%، إلى 77.65 دولار للبرميل.
وأفادت أرقام معهد البترول الأمريكي الصادرة قبل ساعات قليلة، بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 8.52 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، كما أظهرت بيانات المعهد انخفاض مخزونات البنزين 7.23 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 4.02 مليون برميل، وكلاهما هبوط أكبر بكثير مما توقعه المحللون. وفق “سبورت 24”.
كما تأثرت السوق ببيانات أخرى صدرت أمس (الثلاثاء)، وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعا الشهر الماضي، ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون الآن أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.