“صح” يغلق جولته الادخارية الأولى بـ”861 مليونا”

أقفل منتج “صح” جولته الادخارية الأولى في السادس من الشهر الجاري، بإجمالي حجم طلبات ادخار وصل إلى 861 مليون ريال، وتم تخصيصها بالكامل في 13 فبراير 2024م، للمدخرين الذين بلغ إجمالي عددهم 35 ألف مدخر.
يذكر أن عائد منتج “صح” في شهر فبراير هو 5.64٪، يستحق بعد مرور عام في فبراير 2025م، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية في 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ”صح”، كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.
ويأتي منتج “صح” الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية. وفق “أخبار 24”.