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جديد المحليات > “إدارة الدين” يقفل طرح فبراير بـ7.87 مليار ريال
14/02/2024   4:50 م

“إدارة الدين” يقفل طرح فبراير بـ7.87 مليار ريال

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كشف المركز الوطني لإدارة الدين، عن إنهاء استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليار ريال سعودي.

وأوضح المركز في بيان له (الأربعاء) أنه تم تقسيم الإصدارات إلى 3 شرائح، وقد بلغ حجم الشريحة الأولى 1.180 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029م.

وأبان أن حجم الشريحة الثانية بلغ 2.720 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039م.

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وفق “أخبار 24”.

“إدارة الدين” يقفل طرح فبراير بـ7.87 مليار ريال

جديد المحليات
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