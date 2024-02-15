الأهلي مهتمّ بـ”لي كونجيرتون” كـ”مدير رياضي”

كشفت مصادر خاصة عن دخول الويلزي لي كونجيرتون كمنافس قوي للإيطالي فريدريك ماسارا لتولي مهام المدير الرياضي لنادي الأهلي السعودي خلال الفترة المقبلة.
وبدأت شركة النادي الأهلي في المفاضلة بين عدد من الأسماء المطروحة للاستقرار على أحدهم بشكل نهائي في ظل خطواتها لتعزيز العمل الإداري والفني في منظومة النادي.
وبدأ لي كونجيرتون عمله الرياضي عام 2006 كرئيس للكاشفين في نادي تشيلسي قبل أن ينتقل إلى نادي هامبورج الألماني عام 2011 والذي عمل فيه كمدير فني بينما عمل كمدير رياضي في نادي سندرلاند الإنجليزي عام 2014، وفي نادي أتالانتا الإيطالي عام 2022 بجانب عمله كرئيس لقسم التوظيف في نادي سلتيك الإسكتلندي 2017، ونادي ليستر سيتي الإنجليزي 2019.
وكانت شركة النادي الأهلي قد أعلنت مؤخرا عن مباشرة البريطاني رون غورلي مهام عمله كمدير تنفيذي للنادي بعد إعلان التعاقد معه مطلع شهر فبراير الجاري. وفقاً لـ”سبورت 24″.
في شأن آخر، يؤدي فريق الأهلي حصته التدريبية الأخيرة عصر، غد الخميس، على ملعبه بجدة، والاتجاه إلى المطار مباشرة استعدادا للمغادرة إلى نجران، من أجل مواجهة الأخدود يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة العشرين من دوري روشن للمحترفين.