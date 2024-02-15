“نيمار” يبدأ التأهيل بـ”مقر الهلال”

بدأ لاعب الهلال، النجم البرازيلي نيمار، المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي؛ بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي شهر أكتوبر الماضي.
ومن المنتظر أن يتنقل النجم البرازيلي في المرحلة الثالثة من عملية التأهيل بمقر الهلال ما بين وحدة العلاج الطبيعي وصالة الإعداد البدني.
ونشر الحساب الرسمي للهلال عبر منصة إكس وصورًا للنجم البرازيلي أثناء تأديته لتمارين خاصة، معلقًا : “نيمار.. اليوم الأول لبرنامجه في مقر الهلال”.
وتعرض النجم البرازيلي لإصابة بالرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026، ليعلن الهلال وقتها أن نجمه البرازيلي موسمه انتهى.
وخضع لاعب الهلال لجراحة، وبعدها قضى قرابة الشهرين تحت التأهيل في البرازيل، ثم عاد مساء الإثنين الماضي إلى الرياض ليبدأ المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي. وفق “سبورت 24”.
ويمتلك نيمار سجلاً سيئاً مع الإصابات طوال تاريخه الكروي؛ لدرجة أنه لم يستطع أن يبدأ مشواره مع الهلال فور انضمامه بسبب معاناته من الإصابة، واضطر للانتظار حتى التعافي منها.