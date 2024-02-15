“البن” بأيدي “النواعم”

قصة تُعانق الأصالة والتُراث “للبُن السعودي” الذي صُنف بالأعلى جودة على مستوى العالم، يرويها لنا عُشاق القهوة في مهرجان البن الدولي، لِتعم رائحتها في أرجاء المكان بين محبيها.
لفتت أنظار المهرجان، أيادٍ سعودية ناعمة في أركان القهوة تميزت بِعملها و مشاركتها وتبادل خبراتها مع مُحبي وعاشقي القهوة بأحدث التقنيات والمعدات.
وأكد الدكتور متعب بن خليفة الكحيل، مستشار المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان والمتحدث الرسمي للمعرض الدولي للبن السعودي 2024، أن المعرض جنى ثماره بإشراك العديد من المزارعين من منطقة جازان والباحة وعسير وعزز قنوات التواصل بينهم وبين الخبراء والمستثمرين في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية زراعة البن وتطوير صناعته لمنح مزيد من المحفزات التي تصُب في مصلحة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المعرض سلط الأضواء على أهمية هذا القطاع الحيوي وأبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في ضوء الطلب المتزايد على محصول القهوة محلياً وعالمياً، وذلك عبر جلسات حوار بناءة ومثرية، جعلت من الحدث فرصة للإجابة على الكثير من التساؤلات التي تتمحور حول المخاوف التي تواجه المزارع والمستثمر في آن واحد، ومناقشة وإيجاد الحلول المتقدمة لحلها تمهيداً لمستقبل زاهر للبن السعودي وتطوير شجرته من خلال زراعة أجود سلالات البن التي تساعد على تسويقه محلياً وعالمياً لتغطية الشح بالأسواق بسبب التغيرات البيئية وتقلبات المناخ في بعض الدول المصدرة لهذا المحصول الثمين.