وقاية.. تقصّي الأمراض الخطرة وإعداد خطط الطوارئ

منح تنظيم هيئة الصحة العامة “وقاية”، الهيئة 26 مهمة وصلاحية، أبرزها إعداد خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، ورصد وتقصي المخاطر والأمراض المهددة للصحة العامة ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المعدية والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.
وحدد التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء قبل أيام، للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، على أن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وأن تتكون مواردها المالية مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها، إضافةَ إلى التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس، وأي مورد آخر يقره مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
ووفق التنظيم يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، و14 عضوا بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وممثلون عن وزارات الصحة، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والموارد البشرية، والتجارة.
وأشار التنظيم إلى أن للهيئة 26 اختصاصا أو مهمة تقوم بها من أجل تحقيق أهدافها، وعلى رأسها وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال الصحة العامة، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها.
كما تختص الهيئة بإعداد خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، بالإضافة إلى رصد وتقصي المخاطر والأمراض المهددة للصحة العامة، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وهيئة الصحة العامة هي المخول لها اعتماد إجراءات السلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة، ومكافحتها، وتقويمها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أن عليها اعتماد سياسات وإجراءات عمل مختبرات الصحة العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومن صلاحيات واختصاصات الهيئة أيضا، اعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة، ووضع المعاييروالاشتراطات الفنية المخبرية اللازمة ذات العلاقة باختصاصها، والتنسيق مع الجهات المعنية لربط تراخيص تلك المختبرات بالحصول على شهادات الاعتماد.
وتقوم الهيئة بإعداد المعايير المهنية الداخلة في اختصاصها، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها لمراعاتها عند ممارسة منسوبيها لمهماتهم في مجال الصحة العامة، وكذلك تزويد قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية ذات علاقة بتلك المعايير، للاسترشاد بها ولتكون حدًّا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
ومن مهام هيئة الصحة العامة أيضا، إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المعدية والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات والمراكز ذات العلاقة، وكذلك اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة. وفق “أخبار 24”.
وتقوم الهيئة بتحديد أولويات نقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال وتطويرها، وبخاصة المضادة للفيروسات، وذلك بحسب الأولويات الصحية التي تحددها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.