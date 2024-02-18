“رياح” نشطة على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، تأثر أجزاء من 6 مناطق اليوم (الأحد)، برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحديداً الرياض والشرقية ونجران وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها.
وأوضح المركز، أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد دعت مؤخراً إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات المعلنة، لا سيما الابتعاد عن تجمعات الأمطار ومواضع جريان السيول. وفق “أخبار 24”.