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18/02/2024   8:19 ص

“واجهة” جديدة لـ “حالات واتساب”

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يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على تحسين واجهة علامة تبويب التحديثات بتنفيذ بعض التحسينات لتحديثات الحالة من خلال واجهة جديدة.

ويسمح التحديث المستقبلي للتطبيق، وفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص، بتجربة واجهة مُعاد تصميمها لعلبة تحديثات الحالة، وذلك بالحصول على معاينة لتحديث الحالة المشتركة الأول من خلال الصورة المصغرة، مما يلغي الحاجة إلى فتح كل تحديث على حدة.

وتمثل هذه الواجهة القادمة لعلبة تحديثات الحالة تحسنًا كبيرًا في تجربة المستخدم، حيث أعرب العديد من المستخدمين سابقًا عن إحباطهم من التخطيط الأفقي للتحديثات، والذي استبدل المعاينة المصغرة الملائمة للتحديثات المشتركة بصورة الملف الشخصي. وفق “أخبار 24”.

“واجهة” جديدة لـ “حالات واتساب”

مال وأعمال
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