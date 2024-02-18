سرعات إنترنت غير مسبوقة عالميًا في “البحر الأحمر”

كشفت “البحر الأحمر الدولية”، المطورة لوجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا”، عن تميّز وجهتها الرئيسية بسرعات إنترنت متنقل فائقة السرعة وغير مسبوقة عالميًا.
وأوضحت أن نتائج اختبار سرعة اتصال الإنترنت في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي 2023 على منصة (Speedtest by Ookla) في كافة أنحاء وجهة “البحر الأحمر” أظهرت متوسط سرعة تحميل مذهلة بلغت 696.37 ميغابت في الثانية – والتي تعد أسرع بنسبة 86% من المدينة الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم لديسمبر 2023.
وقال رئيس قطاع التقنية في “البحر الأحمر الدولية” الدكتور أحمد السحيلي، إن شبكة الجيل الخامس عالي السرعة (Gigabit 5G) تمكن الزوار من التواصل مع أحبابهم ومشاركة تجاربهم لحظة بلحظة، كما تتيح للوجهة تقديم التجارب السياحية الفريدة للزوار بكل سلاسة.
وأشار إلى أن نجاح وجهة “البحر الأحمر” في توفير سرعات إنترنت أعلى من أسرع مدينة في العالم؛ يشكل دليلا دامغا على أن الاستدامة لا تشُكل عائقًا أمام الأداء بأي شكل كان”.
وأظهرت اختبارات سرعة الإنترنت في المواقع الرئيسية في وجهة “البحر الأحمر”، التي تم قياسها ونشرها بشكل مستقل من قبل Ookla، أن منتجع “سيكس سنسز البحر الأحمر”، يتميز بمتوسط سرعة تحميل مذهلة تبلغ 1,446.04 ميغابت في الثانية.
وبلغ متوسط سرعة التحميل في “مطار البحر الأحمر الدولي” 1,276.65 ميغابت في الثانية، بينما تتمتع جزيرة “أمهات” التي تضم منتجع “سانت ريجس البحر الأحمر” ومنتجع “نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف”، بسرعات تحميل تبلغ 992.33 ميغابت في الثانية، فيما سجلت منطقة “تيرتل باي”، التي تعد مقر سكن الموظفين، متوسط سرعة تحميل بلغ 844.54 ميغابت في الثانية.
وقد تمت أكثر من ألف عملية تفعيل وترقية لخدمات الجيل الرابع والخامس عالي السرعة (Gigabit 5G) لأبراج اتصالات في جميع أنحاء وجهة “البحر الأحمر” ووجهة “أمالا” والطرق التي تربطها، كما تم إنشاء أبراج اتصالات جديدة ذات تصاميم مبتكرة، بالإضافة إلى ترقية الأبراج الحالية.
وحرصت “البحر الأحمر الدولية”، على توفير تجربة استثنائية لضيوفها، على الالتزام بمعاييرها البيئية الصارمة من خلال تشغيل الشبكة بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وقد تم بناء شبكة الجيل الخامس عبر تضاريس متنوعة، تشمل الشواطئ والجبال والصحاري، لتوفير تغطية شاملة وسرعات فائقة. وفق “أخبار 24”.
وطوّرت “البحر الأحمر الدولية” تصاميم خلابة تستخدم مواد فريدة لأبراج الاتصالات، لتمتزج بنيتها التحتية مع البيئة المحيطة، ففي منتجع “سيكس سنسز” تم تركيب الهوائيات على التلال وتغطيتها بقطع مموهة مصنوعة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد للحفاظ على المناظر الطبيعية الخلابة، بينما تم استخدام أقمشة مبتكرة لتنسجم مع تصميم المنتجعات في جزيرة “أمهات”.
يذكر أن وجهة “البحر الأحمر” استقبلت في عام 2023م، أوائل ضيوفها، وتم افتتاح اثنين من فنادقها بينما بدأ “مطار البحر الأحمر الدولي” بالعمل ضمن جدول رحلات منتظم منذ سبتمبر 2023. وستتألف الوجهة عند اكتمالها بحلول عام 2030 من 50 منتجعًا توفر ما يصل مجموعه إلى 8 آلاف غرفة فندقية، وأكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، ومرافق للترفيه والاستجمام، وملاعب للجولف.