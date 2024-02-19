انتهاكات “المنافسة” تغرم “أبل” 500 مليون يورو

يتجه الاتحاد الأوروبي، إلى فرض غرامة مالية كبيرة على شركة أبل تصل إلى نحو 500 مليون يورو؛ بسبب اتهامات تتعلق بانتهاكها قانون المنافسة.
جاء ذلك بعد أن تقدمت شركة سبوتيفاي بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي تتهم فيها “أبل” بمحاولة إبقاء التطبيقات والمستخدمين محصورين داخل نظام مدفوعات متجر التطبيقات الخاص بها “آب ستور”، وعدم توفيرها طرق دفع بديلة.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد بحث العام الماضي، فرض غرامة مالية على “آبل” تقدر بنحو 40 مليار دولار لاعتراضه على ما وصفه المنظمون بالممارسات الاحتكارية للشركة، إلا أنه قام بتخفيضها لاحقاً إلى 500 مليون يورو، ومن المتوقع إعلانها بداية الشهر المقبل. وفق “أخبار 24”.