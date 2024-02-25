وزير الطاقة: زيادة كبيرة في احتياطيات “الغاز”

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن شركة “أرامكو السعودية” أضافت كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.
وبلغت الكميات الإضافية المؤكدة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات؛ حيث تحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حُسن استغلالها.
يُشار إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و(75) مليار برميل من المكثفات؛ حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركةُ استشاراتٍ مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة. وفق “أخبار 24”.