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26/02/2024   9:13 ص

“سعودي” يخترع تقنية تحد من “الحوادث”

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دفع مشروع جديد يعتمد على التقنية في تقليل حوادث الجسور، بالمتدرب عبدالله آل هاجر من الكلية التقنية بتبوك للحصول على الميدالية الذهبية بالمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية، والذي أقيم في ماليزيا.

ويستخدم مشروع التقنية لتقليل حوادث الجسور، التكنولوجيا الذكية والتقنية للحد من الحوادث المرورية التي تقع على الجسور؛ وذلك بتنبيه السائقين من خلال لوحات إرشادية وكاميرات يمكن ربطها مع المركز الرئيسي لمراقبة الحالة المرورية من خلال زاوية 360 درجة.

يشار إلى أن إدارة التدريب التقني والمهني أطلقت برامج تأهيلية مكثفة للمتدربين والمتدربات المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا “MTE 2024” في عدد من المسارات التقنية، وسط إشراف عدد من المدربين والخبراء المؤهلين في المجالات التقنية. وفق “أخبار 24”.

ويعد المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية، تجمعاً عالمياً للمختصين والمهتمين في مجال صناعة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المستثمرين ورجال الأعمال؛ للنظر في فرص العمل الجديدة الناتجة عن المشروعات المبتكرة.

“سعودي” يخترع تقنية تحد من “الحوادث”

طب وتداوي
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