اختراق “آي ماسيدج” صداع برأس “آبل”

تخطط شركة “آبل”، للاعتماد على نوع جديد من تقنيات التشفير من أجل حماية تطبيق المحادثة “آي ماسيدج” من عمليات القرصنة التي ازدادت خلال الفترة الأخيرة وتمثل أزمة كبيرة لها.
ويأتي تقديم بروتوكول تشفير ما بعد الكم الذي يسمى ” PQ3″، بعد استمرار هجمات القرصنة التي تستخدم تقنيات الحوسبة الكمية وما يتبعها من تدمير أساليب التشفير والحماية الحالية.
ويبدو أن الشركة تتخوف فعلياً من استفادة القراصنة من كميات البيانات الضخمة التي توجد في خدمات الاتصالات، وهو ما دفعها إلى تأمين الرسائل المرسلة ضد الهجمات عبر البروتوكول الجديد. وفق “أخبار 24”.