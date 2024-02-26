دعم المحكمة “العليا” بـ 12 قاضياً

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتسمية 12 من القضاة الذين يشغلون درجة رئيس محكمة استئناف، أعضاء في المحكمة العليا.
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يجده المرفق العدلي من دعم واهتمام ومتابعة من القيادة، مؤكداً أن الأمر الملكي يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وتضمن الأمر تسمية كل من: سليمان بن عبدالله التويجري، إبراهيم بن عبدالرحمن آل عتيق، بدر بن صالح السعد، عمر بن علي الحمد، إبراهيم بن حبيب آل فهيد، محمد بن عبدالعزيز آل فواز، فهد بن أحمد السلامه، عبدالمحسن بن علي الفقيه، أحمد بن صالح المحيميد، حجاب بن عايض العتيبي، محمد بن سليمان الفهيد، وعبداللطيف بن محمد السبيل. وفق “أخبار 24”.
ورفع رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، والأعضاء الجدد، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على هذه الثقة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب، والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مرفق القضاء.