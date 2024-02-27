“التعليم” تحدد الخطة الزمنية لتسجيل “الطلاب”

حددت وزارة التعليم الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال الحكومية المستوى الثالث والأهلية والعالمية المستوى الأول والثاني والثالث تبدأ من 25 مارس 2024 الموافق 15 رمضان 1445هـ في المدارس الحكومية وتنتهي في 2 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445هـ.
ويستمر التقديم للمدارس الأهلية والعالمية حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي، ويبدأ إجراء المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، من 5 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445هـ ويستمر حتى 16 مايو 2024 الموافق 8 ذي القعدة 1445 هـ.وفق “أخبار 24”.
ويبدأ التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني من 2 يونيو 2024 الموافق 25 ذي القعدة 1445 هـ، ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، من خلال المدارس وإدارات التعليم ومكاتبها ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.