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رياضة > سعود عبدالحميد يحتفل بمباراته الـ”100″ مع الهلال
27/02/2024   9:38 ص

سعود عبدالحميد يحتفل بمباراته الـ”100″ مع الهلال

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احتفل لاعب الهلال الدولي سعود عبد الحميد بعد نهاية مباراة فريقه أمام الاتفاق اليوم “الاثنين” بمشاركته في المباراة الرسمية رقم «100» مع الفريق الأزرق في مختلف المسابقات ما بين محلية وعربية وقارية وعالمية.

وساهم سعود مع الزعيم الهلالي منذ انتقاله إليه مطلع عام 2022 قادما من الاتحاد في تحقيق العديد من الألقاب من أبرزها دوري المحترفين 2022 وكأس الملك 2023 إلى جانب الميدالية الفضية والمركز الثاني في مونديال الأندية في نسخته قبل الأخيرة كأكبر إنجاز يحققه نادٍ سعودي. وفق “سبورت 24”.

وفاز الهلال على الاتفاق بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين وحافظ على فارق النقاط السبع مع ملاحقه النصر في مركز الوصافة.

سعود عبدالحميد يحتفل بمباراته الـ”100″ مع الهلال

رياضة
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