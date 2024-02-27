بأمر “الملك”.. وسام المؤسس لـ”ظهير بابر”

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، ونيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، قلَّد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق الأول ظهير أحمد بابر، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.
جاء ذلك التقليد تقديرًا لجهود “بابر” المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.
وشهدت مراسم التقليد، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التعاون في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.
حضر الاستقبال، قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.