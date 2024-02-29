“التخصصي” ضمن أفضل “250 مستشفى” بالعالم

انضم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لقائمة مجلة “نيوزويك” الأمريكية لأفضل 250 مستشفى على مستوى العالم لعام 2024، في اعتراف واضح بتميز القطاع الصحي السعودي، بما يمثل إشادة عالمية بجودة الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى.
ويمثل انضمام المستشفى للقائمة، التي بدأ إصدارها عام 2019، شهادة على الكفاءة العالية والتميز الذي يتمتع به الكادر الطبي والبحثي في “التخصصي”، وثمرة لبرامج التحول ورؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بهدف تعزيز مكانة المملكة رائدةً في قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي.
وتُعلن القائمة بشكل سنوي، بالشراكة مع شركة البيانات والأبحاث “ستاتيا”، وتشتهر بكونها مؤشراً مرموقاً للتميز في الرعاية الصحية، إذ تستخدم مرجعًا للمرضى الذين يبحثون عن أفضل الخيارات العلاجية المتاحة عالميًا، وتعتمد نتائجه على استطلاع أكثر من 85 ألفًا من العاملين في المجال الطبي في العالم وبيانات عامة من استطلاعات رأي المرضى. وفق “أخبار 24”.
ونجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خلال العام الماضي في تحقيق عدد من الإنجازات، كان أبرزها إجراء أول عملية استئصال وزراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم لمريض سعودي، وزراعة قلب لأصغر طفلة على مستوى الشرق الأوسط لم تتجاوز شهرها الثامن.