الهلال يُكثف تحضيراته للكلاسيكو بـ”التكتيك”

كثف فريق الهلال تحضيراته لمباراة الكلاسيكو “الجمعة” في قمة مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب استاد المملكة أرينا بالعاصمة الرياض.
حيث ركز مدرب الهلال البرتغالي جيسوس، في التدريب الأخير الذي أجراه مساء “الأربعاء” على تدريبات تكتيكية لحسم المواجهة مبكراً دون الدخول في تعقيدات أثناء مجريات المباراة، كما ركز المدرب على تقوية العضلات وزيادة قوة التحمل ولعب الكرة في مساحات ضيقة ومن لمسة واحدة. وفق “سبورت 24”.
وكان الهلال حقق فوزاً مثيراً على الاتحاد في جولة الذهاب بنتيجة 3/4.