“فيصل بن بندر” لأهالي رماح: ارتقوا بمحافظتكم

حثّ أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أبناء محافظة رماح من رجال الأعمال والمختصين، على بذل المزيد من العطاء والعمل المستمر وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأعرب أمير الرياض، خلال حفل أهالي رماح أثناء جولته التفقدية بالمحافظة، عن سعادته بزيارة محافظة رماح، والالتقاء بالأهالي والوقوف على سير العمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، سائلاً الله التوفيق للعاملين بالمحافظة فيما يقدمونه من أعمال لخدمة الملك والوطن.
ورحب سعد محمد أبو اثنين، في كلمته باسم أهالي رماح، بزيارة أمير المنطقة، التي تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لدعم أمير الرياض للأعمال التنموية وتذليل العقبات كافة. وفق “أخبار 24”.
عقب ذلك شاهد أمير المنطقة والحضور، عرضًا مرئيًا حول المحافظة والمشروعات التنموية بها، ثم قدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريت (أشبال التعليم)، وفي الختام أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ رماح وأعضاء المجلس المحلي ومسؤولو وأهالي المحافظة.