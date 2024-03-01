تاليسكا: لن نستسلم.. وننتظر نتيجة “الكلاسيكو”

رفض البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، الحديث عن تبخر آمال فريقه في المنافسة على لقب الدوري بعد التعثر أمام ضيفه الحزم 4-4 في المباراة التي جرت بينهما، الخميس، لحساب الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين.
وقال تاليسكا في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن الفريق أهدر نقاطا كثيرة هذا الموسم لا سيما في مباراة اليوم، لافتًا إلى أن الفريق لم يتمكن من السيطرة على نقاط القوة في فريق الحزم ليهدر نقطتين.
وأعرب تاليسكا عن اندهاشه من تلقي فريقه 4 أهداف في مباراة واحدة، مشددًا على ضرورة التركيز خلال المباريات القادمة والعودة لطريق الانتصارات من أجل مصالحة الجماهير. وفق “سبورت 24”.
وعن صعوبة مهمة النصر في الدوري بعد التعادل أمام الحزم، قال تاليسكا إن كرة القدم فيها كل شيء وسينتظر الجميع نتيجة مباراة الهلال والاتحاد، لافتًا إلى أن الفريق سيقدم كل ما لديه الجولات القادمة وليس ببعيد سيناريو الاتحاد قبل موسمين.