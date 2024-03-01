لاعبو الحزم: استغللنا تراجع “النصر” بدنيًا

اعتبر لاعبو الحزم أنهم حققوا نقطة مستحقة أمام النصر ستمنحهم دفعة قوية في المباريات القادمة من أجل الهروب من منطقة الهبوط.
وفرض الحزم تعادلًا مثيرًا أمام مضيفه النصر 4-4 في المباراة التي جرت بينهما الخميس لحساب الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين.
وأعرب حارس مرمى الحزم أيمن دحمان عن رضاه بنتيجة التعادل أمام النصر، قائلًا: “قدمنا مباراة كبيرة واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم نظرًا للوضع الصعب لنا في جدول الترتيب”.
وأضاف: “تعاملنا بشكل جيد طوال المباراة وخرجنا بنقطة أمام فريق كبير، حاولنا استغلال تراجع المنافس بدنيًا في الشوط الثاني، راضون عن النتيجة أمام فريق بحجم النصر”. وفق “سبورت 24”.
فيما قال اللاعب أحمد المحيميد إن النقطة بطعم الفوز أمام فريق بحجم النصر، لافتًا إلى أن الفريق ظهر بشكل جيد في الشوط الثاني وظهر ندًا للنصر، مشيرًا إلى أن هذه النقطة ستكون دافعًا للفريق خلال المباريات القادمة.