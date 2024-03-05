“الرقابة على المنشطات” توُقِف اللاعبة “رنا الخطيب”

فرضت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قراراً تأديبياً بحق لاعبة نادي الهلال “رنا الخطيب” لمدة سنتين؛ نظرًا لثبوت تعاطيها، مواد محظورة رياضيًّا أثناء المنافسات الرياضية.
وجاء في حيثيات القرار: “بعد تحليل العينة تَبين وجود عناصر محظورة -أو نواتجها أو الآثار الدالة عليها في العينة، وهو الانتهاك 1- 2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.
وورد في بيان اللجنة: “المادة المحظورة هي sibutramine metabolite وهي من المجموعة “ع6” للمنبهات، وهي مواد محظورة رياضيًّا أثناء المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وتقرر إيقاف الرياضية “رنا الخطيب” عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 11/ 2/ 2024، وحظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وتكون العودة للتدريب خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم الأهلية. وفق “سبورت 24”.
ومنحت اللجنة اللاعبة رنا الخطيب، كل الحقوق المتعلقة بالاستئناف استنادًا للمادة 13 من اللائحة، وتم إشعار اللاعبة والاتحادَيْن السعودي والدولي لكرة القدم بهذه الإجراءات والعقوبات الصادرة بحق اللاعبة لاعتماد تنفيذها.