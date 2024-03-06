المؤشر فوق “12500 نقطة” بتداولات تجاوزت “9 مليارات”

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، تعاملات اليوم (الأربعاء)، مرتفعاً 91.75 نقطة، ليقفل عند مستوى 12561.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.2 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 343 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الوطنية، والخدمات الأرضية، وتكافل الراجحي، وولاء، والخريف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساسكو، وأنابيب السعودية، والعربية، ونادك، والسعودي الألماني الصحية؛ الأكثر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.67%. وفق “أخبار 24”.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وباتك، وزين السعودية، وصدر هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما جاءت شركات: أنابيب السعودية، وأرامكو السعودية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأفالون فارما أكثر الأسهم نشاطاً من حيث القيمة.
في الأثناء؛ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” مرتفعاً 138.26 نقطة، ليقفل عند مستوى 26573.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 157 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.