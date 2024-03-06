توحيد توريد لمنتجات “مايكروسوفت” للحكومة

أبرمت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، اتفاقية إطارية موحدة لتوريد منتجات وخدمات مايكروسوفت للجهات الحكومية المستفيدة، حيث تم التوقيع مع عدد من مزودي الخدمة من القطاع الخاص لتوفير منتجات مايكروسوفت، وخدمات الدعم الموحد للقطاع العام والتعليمي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر السوق الإلكترونية الموحدة، وتوحيد أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للجهة الحكومية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتوحيد مواصفاتها.
وتمكّن الاتفاقية الإطارية المتعاقدين من عرض منتجاتهم عبر سوق اعتماد الإلكترونية وذلك لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات والخدمات مباشرةً للمتعاقدين بشكل حصري بناءً على مواصفات المنتجات والخدمات بالأسعار المعرَّفة مسبقًا طوال سريان مدة الاتفاقية.
وتعمل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع وزارات (المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم)، وهيئات (الحكومة الرقمية، والطيران المدني، السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ على تسريع إجراءات شراء الجهات الحكومية من خلال الاتفاقية الإطارية الموقّعة، والتوسع في الشراء الموحد، التي تتضمن توفير منتجات وخدمات مايكروسوفت، وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، وتطوير الشراء الاستراتيجي. وفق “أخبار 24”.
وجرت مراسم التوقيع بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبدالرزاق العوجان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يوسف الحرقان، ووكيل وزارة المالية للميزانية العامة هيثم الطريّف، والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت السعودية تركي باضريس، وذلك بمعرض السعودية الرقمية على هامش انعقاد مؤتمر “ليب2024”.