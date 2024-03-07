“الغذائي” تلبي احتياجات الدقيق بنسبة “100%”

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي أن شركات مطاحن الدقيق الوطنية لبّت كافة احتياجات المخابز والمصانع من دقيق العبوات الكبيرة والسائب بنسبة 100%، ورفعت من حِصة مبيعات دقيق العبوات المنزلية إلى 81%.
ونوهت الهيئة، بأن حصة شركات المطاحن الوطنية من مبيعات عبوات الدقيق المنزلية قفزت من 54% في عام 2020م، إلى 81% في عام 2023م، علما بأنها بلغت 65% في عام 2022م، مقابل 57% في عام 2021م.
وكانت المملكة قد عملت على تحويل نُظمها الغذائية بإعادة هيكلتها بإنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي، وإطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، والزراعة، والمياه، والبيئة، مما ساهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بنحو (1000%) خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو (7) مليارات ريال في عام 2022م.
كما ساهمت إجراءات المملكة في تحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير البنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة وزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة.
وفق “أخبار 24”.