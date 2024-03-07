“35” حملة للتحقق من سلامة “المُنتجات”

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال عام 2023م 35 حملة تفتيشية على أكثر من 17 ألف منشأة بالشراكة مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، بهدف التحقق من نظامية المنتجات والممارسات التي تؤثر بشكل مباشر في سلامة المنتجات، إلى جانب نقل المعرفة لمفتشي الجهات الرقابية المشاركة في الحملات وممثلي المنشآت وزيادة الوعي المجتمعي.
وكشفت “الهيئة” أنها زارت ما يقارب 15 ألف منشأة غذائية ضمن 27 حملة نفذتها، ونحو 2000 منشأة دوائية وأجهزة طبية ضمن 8 حملات، تحقّقت خلالها من أكثر من 42 ألف منتج.
ومن أبرز المنتجات التي استهدفتها الحملات: الأسماك، التمور، اللحوم ومصادرها المستخدمة في المطاعم، الزعفران، حلويات الأطفال، العسل، إضافةً إلى المنتجات البيطرية، ومنتجات التجميل في منافذ البيع، ومبيدات الصحة العامة، والعدسات اللاصقة ومحاليلها في مراكز البصريات، والأجهزة الطبية المنزلية.
وتتخذ “الغذاء والدواء” الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية. وفق “أخبار 24”.
كما جرى التحقق من التزام المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة كلائحة السعرات الحرارية ومسببات الحساسية، ولائحة بطاقة شراب وعصائر ونكتار الفواكه، ومنتجات التجميل والمستحضرات الصيدلانية والأعشاب والنباتات الطبية المحظور بيعها في محال العطارة، ومنشآت بيع الأعلاف وغيرها من الممارسات التي قد تؤثر في سلامة المنتج مثل وسائل تبريد وتجميد المنتجات الغذائية في منافذ البيع، والمواد الأولية في المطاعم.
ودعت “الهيئة” إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.