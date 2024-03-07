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رياضة > حكم “الاتحاد والهلال”.. اشتهر بالبطاقات الملونة
07/03/2024   4:11 م

حكم “الاتحاد والهلال”.. اشتهر بالبطاقات الملونة

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استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تعيين الحكم الصيني مانينغ، لإدارة كلاسيكو الاتحاد والهلال، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الاثنين المقبل في جدة.

واشتهر مانينع صاحب الـ 44 عامًا، بإثارة الجدل وكثرة البطاقات الملونة التي يشهرها للاعبين، حيث أشهر 1339 بطاقة ملونة بواقع 1256 صفراء و 83 باللون الأحمر، هي حصيلة إدارة الحكم الصيني خلال 296 مباراة، وبلغت نسبة إشهار البطاقات الملونة للحكم الصيني في المباراة الواحدة 4.5 بطاقة.

الجدير بالذكر أن مانينغ قد أدار نهائي كأس آسيا 2023 واحتسب 3 ركلات جزاء لمصلحة منتخب قطر في مواجهة نظيره الأردني. وفق “سبورت 24”.

وكان الهلال، حسم لقاء الذهاب في المملكة أرينا بالرياض، بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.

حكم “الاتحاد والهلال”.. اشتهر بالبطاقات الملونة

رياضة
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