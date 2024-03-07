برنامج “سعودي- كازاخستاني” لمكافحة الاحتباس “الحراري”

أبرمت المملكة وكازاخستان برنامجاً تنفيذياً للتعاون بين حكومة البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والابتكارات ومكافحة الاحتباس الحراري، وذلك تحت مظلة مذكرة التفاهم المبرمة بينهما في 12 يونيو 2023م.
ويشمل البرنامج الذي وقعه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور الرئيس قاسم جومارت توقاييف رئيس كازاخستان، التعاون بين البلدين في عدد من قطاعات الطاقة كالبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة.
ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعاتٍ، في كازاخستان، في مجالات الطاقة المتجددة، والابتكارات، ومكافحة الاحتباس الحراري، وتعزيز المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف وأولويات والتزامات كلّ من البلدين في مجالات أمن وتحولات الطاقة وينطبق هذا البرنامج على المشروعات الكبرى الهادفة إلى إنتاج الطاقة وتخزينها، بما في ذلك مشروعات الكهرباء، التي يمكنها الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف البلدين. وفق “أخبار 24”.
ويُسهم البرنامج في دعم مساعي كازاخستان لتحقيق أهدافها وسياساتها في مجال الحد من الانبعاثات، بما في ذلك تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م، ويدعم البرنامج كذلك التعاون الوثيق بين شركات المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات ذات العلاقة.