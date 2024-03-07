“المؤشر” يواصل الارتفاع بتداولات قاربت “10 مليارات”

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية “تاسي”، تعاملات اليوم (الخميس)، مرتفعاً 15.98 نقطة ليقفل عند مستوى 12577.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 439 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الباحة، وأمريكانا، وشمس، والصناعات الكهربائية، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات: الخدمات الأرضية، وأفالون فارما، والراجحي، وعذيب للاتصالات، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
في الوقت ذاته؛ سجلت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، وأنابيب الشرق، والخليج للتدريب، وأفالون فارما، واللجين نسبة الارتفاع الأكبر، أما أسهم شركات: ساكو، وأميانتيت، وأيان، وكاتريون، والعربية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.70% و5.09%. وفق “أخبار 24”.
بينما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 119.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 26454.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.