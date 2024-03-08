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جديد المحليات > “بوابة تعلم إلكتروني” تتوج “التخصصي” بجائزة ذهبية
08/03/2024   12:12 م

“بوابة تعلم إلكتروني” تتوج “التخصصي” بجائزة ذهبية

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حصد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، واحدة من أبرز الجوائز العالمية في مجال الأعمال، وهي الجائزة الذهبية من “ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لعام 2024، وذلك تقديرا لتفوقه في مجال الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في الموارد البشرية بالمنظمات غير الربحية لابتكاره البوابة التعليمية الإلكترونية.

وبدعم من البوابة التعليمية “iLearn Portal”، استطاع 37579 متدرباً الانضمام إلى حوالي 500 دورة تعليمية في مختلف التخصصات الصحية، وتجاوز عدد الدورات التي أنهوها 130 ألف دورة خلال عام 2023، وكذلك تحقيق توفير مالي يتجاوز 8 ملايين ريال سعودي، مما يشهد على نجاح البوابة رفع مستوى التدريب والتنمية، والتغلب على مشاكل الوصول والتكلفة مقارنة بالتعليم الإلكتروني الذي توفره البوابة. وفق “أخبار 24”.

ويأتي تكريم البوابة التعليمية لدورها الفعال في تعزيز ثقافة التعلم المستمر والتطوير الشخصي بين موظفيها، وذلك من خلال تطوير منصة إلكترونية تمكن الكوادر الطبية والإدارية من الوصول إلى مجموعة كبيرة من الدورات والموارد التعليمية على الإنترنت، التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم المعرفية، وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمحلية في التعليم والتدريب الصحي.

“بوابة تعلم إلكتروني” تتوج “التخصصي” بجائزة ذهبية

جديد المحليات
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