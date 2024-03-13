“35 مركزًا” لإسعاف المعتمرين بـ”رمضان”

جهزت خطة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك، أكثر من 35 مركزًا إسعافيًا، بواقع 6 مراكز إسعافية بالحرم المكي الشريف، و21 مركزًا داخليًا، و8 مراكز خارجية، مزودة بـأكثر من 80 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وبقوة بشرية بلغت نحو 887 موظفًا.
وخصصت الهيئة 7 عربات للكوارث و150 دراجة هوائية وسكوتر، بالإضافة إلى 10 دراجات نارية، و14 عربة جولف، لتسهيل نقل الحالات الإسعافية داخل ساحات الحرم، كما شملت الاستعدادات مشاركة 900 متطوع ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال الشهر المبارك.
وتهدف الخطة إلى الاستعداد المبكر لخدمة ضيوف الرحمن، وتوظيف كل الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الاستجابة الإسعافية المثلى، عبر خدماتها الطبية والإسعافية الطارئة وتغطية الحرمين الشريفين والساحات المحيطة خلال شهر رمضان، وتفعيل نظام التطوع والاستفادة من مقدرات الوطن الشابة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية خلال هذا الموسم داخل الحرم المكي الشريف. وفق “أخبار 24”.
وتسعى إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحالات الطارئة الحرجة من مرتادي بيت الله الحرام، التي قد تحدث أثناء أداء الفريضة، والتي تحتاج إلى تدخل طبي طارئ أو نقل سريع لأقرب مرفق صحي بالحرم.
وتكثف الفرق الإسعافية من جهودها في بعض المواقع التي تكون فيها كثافة عالية من المصلين في العشرة الأواخر من رمضان، التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.