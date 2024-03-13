عادات “ضرورية” للطعام الصحي في رمضان

تزيد الحاجة في شهر رمضان إلى اتباع عادات صحية من شأنها التكيف مع ساعات الصوم، وكذلك حماية الجسم من أي أضرار صحية مُحتملة، خاصة مَن لديهم مشاكل في القولون والجهاز الهضمي؛ حيث يأتي بمقدمة تلك العادات البدء بالتدريج في إجراء تغيير واحد على الأقل مثل تضمين خضراوات جديدة في الفطور.
ووفق ما ذهب إليه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن العادات تشمل كذلك تناول نصف طبق من الفواكه الكاملة عوضاً عن العصائر، مع استبدال القلي بالزيت للطعام باستخدام المقلاة الهوائية، بالإضافة إلى تخصيص وقت للمشي على الأقل 30 دقيقة بين وجبتي السحور والفطور.
وزاد في نصائحه الصحية، بضرورة تقسيم الطبق اليومي بالتساوي إلى المجموعات الغذائية الخمس؛ وهي “الحبوب والبروتينات والخضراوات والفواكه والألبان وبدائلها، وأهمية استبدال الحبوب المكررة “الأرز والخبز الأبيض بالحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، والتركيز على مصادر البروتين الخالية من الدهون المشبعة لتدعيم الجسم بالحديد والزنك اللازمة لنمو العضلات. وفق “أخبار 24”.