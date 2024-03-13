نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > الزيوت “المُهدرجة” تزيد السكتة الدماغية
13/03/2024   10:58 ص

الزيوت “المُهدرجة” تزيد السكتة الدماغية

+ = -
41

دعت مدينة الملك فهد الطبية، إلى تجنب الزيوت المهدرجة خلال إعداد وتناول الطعام من أجل تجنب خطر ارتفاع الكوليسترول وما يتبعها من أزمات صحية تصل إلى السكتة الدماغية.

وأرجعت المدينة أسباب تحذيرها من الزيوت المهدرجة إلى تأثيرها على مستويات الكولسترول وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لذا يمكن استبدالها بالزيوت الطبيعية مثل الزيت والأفوكادو.

يُشار إلى أن بعض شركات الطعام تقوم بتحويل الزيوت الصحية من خلال عملية اصطناعية تُسمى (الهدرجة)؛ بغرض زيادة فترة صلاحية المنتج، والمحافظة على طعمه وقوامه. وفق “أخبار 24”.

وأما الدهون المهدرجة فهي الدهون السائلة التي تكون في الأصل دهوناً غير مشبعة وصحية، ولكن يتم تحويلها إلى دهون صلبة مشبعة من خلال إضافة عنصر الهيدروجين.

الزيوت “المُهدرجة” تزيد السكتة الدماغية

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885291071.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com