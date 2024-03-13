الزيوت “المُهدرجة” تزيد السكتة الدماغية

دعت مدينة الملك فهد الطبية، إلى تجنب الزيوت المهدرجة خلال إعداد وتناول الطعام من أجل تجنب خطر ارتفاع الكوليسترول وما يتبعها من أزمات صحية تصل إلى السكتة الدماغية.
وأرجعت المدينة أسباب تحذيرها من الزيوت المهدرجة إلى تأثيرها على مستويات الكولسترول وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لذا يمكن استبدالها بالزيوت الطبيعية مثل الزيت والأفوكادو.
يُشار إلى أن بعض شركات الطعام تقوم بتحويل الزيوت الصحية من خلال عملية اصطناعية تُسمى (الهدرجة)؛ بغرض زيادة فترة صلاحية المنتج، والمحافظة على طعمه وقوامه. وفق “أخبار 24”.
وأما الدهون المهدرجة فهي الدهون السائلة التي تكون في الأصل دهوناً غير مشبعة وصحية، ولكن يتم تحويلها إلى دهون صلبة مشبعة من خلال إضافة عنصر الهيدروجين.