“شاومي” تفصح عن أول سيارة “كهربائية”

أماطت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية، اللثام عن أول سيارة كهربائية لها، مشيرة إلى أنها تستهدف أن تصبح واحدة من أكبر 5 شركات لصناعة السيارات في العالم.
وخلال حفل الكشف عن السيارة، وصف الرئيس التنفيذي للشركة لي جون، السيارة “السيدان” التي يطلق عليها اسم “إس.يو7″، بأنها تحتوي على تقنية “محرك كهربائي فائق” له قدرة تسارع هائلة.
وقال إنه من خلال العمل الجاد على مدى السنوات الـ15 إلى الـ20 المقبلة، ستصبح “شاومي” أحد أكبر 5 شركات لصناعة السيارات بالعالم، حيث تخطط الشركة لصناعة سيارة أحلام مماثلة لبورشه وتسلا.
وأضاف “لي جون” أن السيارة تتمتع بقدرات الشحن السريع في درجات الحرارة المنخفضة ومجهزة بتقنية متقدمة تسمح لها بالتعرف على العوائق في ظل الظروف الصعبة مثل تساقط الثلوج، مشيرا إلى أن تكلفة السيارة ستكون مرتفعة بعض الشيء بالفعل، لكنها تكلفة يعتقد الجميع أنها مبررة، دون الكشف عن سعرها. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن تجذب السيارة “إس.يو7” العملاء نظرا لنظام التشغيل المشترك الخاص به مع هواتف شاومي الشهيرة والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وسيتمتع سائقوها بإمكان الوصول السلس إلى مجموعة تطبيقات الهاتف المحمول الحالية للشركة.