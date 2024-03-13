“النفط” يرتفع بفعل مؤشرات قوة “الطلب”

صعدت أسعار النفط (الأربعاء)، بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام بالعالم، علاوة على آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 83 سنتا أو 1% إلى 82.75 دولار للبرميل، فيما ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 59 سنتا أو 0.8% إلى 78.15 دولار.
وفي علامة على الطلب القوي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الثلاثاء) على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، وهو ما يزيد على كثير من التوقعات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وبمؤشر آخر على الطلب القوي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وذلك قبيل صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية.