تعاوُن “ثقافي” بين “الإعلام” و”مكتبة فهد”

بحث المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، سُبُل تعزيز الترابط الثقافي والإعلامي بين الجهتين.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن سلمان لوزير الإعلام في مكتبة الملك فهد الوطنية، حيث جرى بحث أوجُه التعاون بين المكتبة ووزارة الإعلام، وتنمية الوعي وتوسيع دائرة المتلقين للمنتجات الثقافية والمستفيدين منها.
من جانبه، ثمّن وزير الإعلام الدعم المستمر الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير خططها وبرامجها الإعلامية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويشكل تحولاً إيجابياً في مسيرة الإعلام السعودي.وفق “أخبار 24”.