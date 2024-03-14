المسحل: “أغلى الكؤوس” حدث رياضي ووطني

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي؛ وذلك بمناسبة تدشين النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ووجه رئيس الاتحاد السعودي الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم والجهد الكبيرين والمتواصلين نحو إبراز مكانة المملكة رياضيًا وتسخير كل الإمكانات من أجل إنجاح الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد السعودي.
وقال المسحل إن تدشين النسخة الجديدة من أغلى الكؤوس يمثل حدثًا رياضيًا ووطنيًا لما تحمله هذه الكأس من قيمة كبيرة لدى الجماهير السعودية، كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وهو ما ساهم في تقديم نسخة تعكس عراقة هذه البطولة في المنطقة وتعكس كذلك ثقافة وهوية وطننا الغالي.
وأشار المسحل إلى أنه تزامنًا مع هذا التدشين لا يفوتنا أن نستذكر أجمل اللحظات التاريخية للنسخ السابقة من الكأس، والتي شهدت تنافسًا رياضيًا مشرفًا بين أندية المملكة من أجل الظفر بالكأس الغالية. وفق “سبورت 24”.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي عن خالص تمنياته لأندية الخليج، الهلال، النصر والاتحاد بالتوفيق في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأن تخرج المباريات المتبقية من البطولة بالصورة المشرفة للكرة السعودية لتليق بهذه الكأس الغالية وهذا الحدث الرياضي الذي تترقبه الجماهير السعودية في كل عام.