تدريب يجهز “الاتفاق” لمواجهة الطائي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي، الأربعاء، على ملعبه بموطن الفرسان، وتأتي تحضيرات فارس الدهناء استعداداً لمواجهة الطائي مساء الجمعة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 24.
وكان التدريب قد بدأ باجتماع فني ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، ثم برنامج الإفطار، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الملعب؛ حيث الإحماء وتدريب تحدي المهارة على الأبواب الصغيرة، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي تحت إشراف المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث طبق الكوماندوز عدداً من الجمل التكتيكية .
واختتم المران بالمناورة الرئيسية، والتي طبق من خلالها الفريق الأفكار الفنية التي سيعتمدها جيرارد في مواجهة الطائي.
وفق “سبورت 24”.