“غوميز”: لا أشعر بالغيرة من “ميتروفيتش”

أكد لاعب الهلال السابق، المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، أن المدرب جورجي جيسوس ذكي ويدفع لاعبيه لتقديم أفضل ما لديهم.
وقال غوميز في تصريحات لقناة “ssc”، إن فريق الهلال مع جيسوس يتميز بالانضباط ولديه هوية.
وأضاف، أنه سبق وخاض تجربة اللعب مع للهلال تحت قيادة جيسوس، مشيراً إلى أن المدرب كان يقول لهم دائماً الفريق البطل هو صاحب الدفاع الأفضل.
وأوضح، أن الهلال يملك جودة عالية في خط الهجوم، وهذا يحعل الفريق يسجل دائماً الأهداف.
وأشار إلى أن الهلال يستحق الأفضل دائماً، متمنياً أن يحطم المهاجم ميتروفيتش الأرقام القياسية التي حققها مع الهلال في وقت سابق، مؤكداً أن فلسفة المدرب ستساعده لتحقيق ذلك. وفق “سبورت 24”.
وأكد أنه لا يشعر بالغيرة من ميتروفيتش، وقبله كان يوجد أساطير في الفريق وبعده أيضاً سيوجد نجوم كبار، مشيراً إلى أن الجميع سيرحل والهلال فقط الذي سيبقى.