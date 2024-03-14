“أغلى الكؤوس” .. الاتحاد والهلال “كلاكيت سادس مرة”

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 عن وقوع فريق الهلال في مواجهة الاتحاد بملعب الجوهرة المشعة بجدة، بينما سيلعب النصر أمام الخليج في ملعب الأول بارك بالرياض.
يذكر أن هذه المواجهة ستكون السادسة بين الاتحاد والهلال هذا الموسم حيث التقيا في 5 مناسبات سابقة هذا الموسم آخرها أمس الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي، واللافت أن الهلال حسم جميع المباريات لصالحه.
ومن المقرر أن تقام مباراتي الدوري نصف النهائي في نهاية شهر أبريل المقبل على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق.
ودشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء في الرياض، النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 وذلك تزامنًا مع إجراء قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة، بمشاركة أندية الهلال، النصر، الخليج والاتحاد.
ويأتي تدشين النسخة الجديدة من الكأس نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة السابقة بعد فوزه باللقب العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي يتوج فيه بطلًا للنسخة ذاتها (2015، 2017، 2020، 2023)، حيث تنص اللائحة الفقرة الفقرة 4 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أحقية النادي الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة امتلاك النسخة. وفق “سبورت 24”.
وكانت النسخة السابقة من الكأس تم تدشينها عام 2011 حيث شهدت هذه الكأس تنافسًا كبيرًا بين الأندية منذ ذلك الحين وحتى آخر ظهور لها في الموسم الماضي 2022-2023.
يذكر أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.