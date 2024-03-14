“الداخلية”: “سلمان للإغاثة” الجهة الوحيدة لـ”تبرعات الخارج”

أكّدت وزارة الداخلية أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هو الجهة الوحيدة المصرّح لها بتسلّم وإيصال التبرعات إلى خارج المملكة.
وأوضحت أن منصات إحسان وفرجت وتبرع، ترتكز إلى إجراءات نظامية تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها وعدم استغلالها للتأثير في الأمن.
وأشارت الوزارة إلى أن المجتمع السعودي مجتمع معطاء، وحملات التبرع التي تنفذها المملكة لإغاثة الدول في الكوارث (خير شاهد على ذلك). وفق “أخبار 24”.
وشددت على أن أي نشاطات لجمع التبرعات، بأي صورة كانت، ستعرّض مرتكبها للعقوبات المقررة نظامًا، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال بالرقم (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.