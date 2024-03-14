تحت رعاية “الملك”.. حفظة “القرآن” يقطفون ثمره

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عنه، كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الفائزين بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من البنين في دورتها الـ 25.
وشهد الحفل، الذي تضمن قراءات متعددة من المتسابقين، عرضاً مرئياً عن الجائزة شمل معلومات وإحصائيات عن الدورة الحالية.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن هذه المسابقة تحظى بعناية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين، كما أن لها أثراً عظيماً على أبناء وبنات هذه البلاد المباركة في تشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته ومعرفة معانيه. وفق “أخبار 24”.
وهنأ المتنافسين البالغ عددهم أكثر من (3000) متسابق ومتسابقة، والمتأهلين البالغ عددهم (125) متسابقاً ومتسابقةً للتصفيات النهائية، والفائزين بالمراكز الأولى في فروع المسابقة، رافعاً الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من اهتمام ورعاية لكتاب الله وحفظه وتلاوته وتفسيره.