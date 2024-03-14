منافس جديد يدخل “حلبة” يوتيوب

تبدأ شركة بث الموسيقى “سبوتيفاي”، في بث خدمة مشاهدة مقاطع فيديو موسيقية كاملة عبر إصدار “تجريبي” محدود في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد والبرازيل وكولومبيا والفلبين وإندونيسيا وكينيا.
وترغب الشركة في الوصول إلى مليار مستخدم بحلول عام 2030، رغم المنافسة الشرسة مع أبل “ميوزك” ومنصة “يوتيوب” التابعة لشركة غوغل.
ويتضمن الإطلاق التجريبي، مجموعة محدودة من مقاطع الفيديو الموسيقية، وأبرزها الأغاني الناجحة لفنانين عالميين أو بعض مقاطع الموسيقى المحلية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الشركة وسعت خدماتها لتشمل المدونات الصوتية والكتب الصوتية في محاولة لجذب المزيد من المستخدمين لها في الفترات المقبلة.