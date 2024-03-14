“الداخلية” تدفع بخريجي “الطبية” لميادين العمل

دفع وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بـ193 خريجاً من البرامج الأكاديمية في الإدارة العامة للخدمات الطبية لعام 2023 إلى ميادين العمل؛ حيث أقيم حفل تخرجهم في الرياض.
وأكد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مستمرة في تطوير قدراتها بتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مستشفيات قوى الأمن وبرنامج المدن الطبية والمراكز الطبية المعتمدة.
وأشار إلى أن خريجي البرامج الأكاديمية للعام 2023 بلغ 193 خريجاً في مختلف التخصصات الطبية والإدارية في الجهات المعتمدة بالإدارة، يمثلون 79 برنامجاً معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وفق “أخبار 24”.
ودشن الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الحفل عدداً من المبادرات التي نفذتها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مواكبة لأحدث التطورات العالمية في المجال الطبي، وشملت المبادرات زمالة الطب الإصلاحي في صحة السجون، وأكاديمية الرعاية الصحية الأولية، والمركز التدريبي الشامل للتأهيل من الإدمان، والمسار الصحي بمركز الذكاء الاصطناعي في وزارة الداخلية.