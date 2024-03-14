“النفط” يواصل الارتفاع مدعوماً بـ”الطلب”

واصلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية ارتفاعها لليوم الثاني (الخميس)، مدعومة بطلب قوي من الولايات المتحدة بعد أن بلغت مخزونات البنزين أدنى مستوياتها بـ3 أشهر وانخفضت مخزونات الخام بشكل مفاجئ مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.23%، إلى 84.22 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو 0.19% إلى 79.87 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان ارتفعا نحو 3% إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس (الأربعاء) بفضل توقعات بزيادة الطلب الأمريكي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. وفق “أخبار 24”.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأربعاء)، إن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع السادس على التوالي، إذ هبطت 5.7 مليون برميل إلى 234.1 مليون برميل، وهو ما يعادل 3 أمثال التوقعات بانخفاض 1.9 مليون برميل، كما هبطت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي.