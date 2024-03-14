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جديد المحليات > “التضخم” يرتفع لـ 1.8% بضغط “الإيجارات”
14/03/2024   2:17 م

“التضخم” يرتفع لـ 1.8% بضغط “الإيجارات”

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بلغ المؤشر القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة 1.8% في شهر فبراير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من 2023، وهو أعلى من شهر يناير 2024 على أساس سنوي حيث سجل 1.6%.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، الزيادة إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.5% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، وفي المقابل، انخفضت أسعار النقل 0.9% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 1.1%.

وقالت الهيئة إن أسعار الإيجارات كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في فبراير، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة 10% متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1 %، حيث يبلغ وزن هذه المجموعة في سلة التضخم 21 %. وفق “أخبار 24”.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3% متأثرة بأسعار الخضار بنسبة 7.6%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 2.5% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%، كما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا 1.6% متأثرا بارتفاع صعود أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.1%، فيما ارتفع قسم التعليم بنسبة 1.2% بسبب ارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي 4.3 %.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.5%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.4%، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 9%، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3%.

“التضخم” يرتفع لـ 1.8% بضغط “الإيجارات”

جديد المحليات
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