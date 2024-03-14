“85 مليار دولار” إيرادات سياحية بـ “2024”

تواصل وزارة السياحة جهودها في تعزيز قطاعات السفر والفندقة في المملكة، من خلال جذب الاستثمارات من القطاع الخاص للمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.
وفي مقابلةٍ مع شبكة “بلومبرغ” الأمريكية، أكدت نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، على أن المملكة اجتذبت نحو 13 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في صناعة السياحة، ومن المتوقع أن تضيف الاستثمارات ما بين 150 ألف إلى 200 ألف غرفة فندقية أخرى خلال العامين المقبلين.
وأضافت الأميرة هيفاء خلال المقابلة، أن المملكة تستهدف أيضًا زيادة إيرادات السياحة إلى 85 مليار دولار هذا العام، مقارنة بتحقيقها نحو 66 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت المساهمة الحالية في الناتج المحلي الإجمالي 4.5% وتهدف الوزارة إلى رفعها إلى 10% بحلول عام 2030.
ولفتت إلى أن السعودية تستهدف استقبال 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، كجزء من رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للاقتصاد، والتي تشمل تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط ونحو الصناعات بما في ذلك الرياضة والتكنولوجيا. وفق “أخبار 24”.
كما أشادت بالاستثمارات السعودية الضخمة لتطوير المشاريع العملاقة مثل مدينة القدية الترفيهية، فضلاً عن جهود تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للسفر من خلال الإنفاق على كرة القدم والراليات والألعاب الرياضية الشهيرة، كما أنها الدولة الوحيدة التي تقدم عرضًا لاستضافة كأس العالم 2034.
واختتمت بأن الحكومة تهدف إلى جذب ما يصل إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في السياحة بحلول عام 2030، وتخطط لإنفاق حوالي 800 مليار دولار من أموالها الخاصة على الصناعة على مدى العقد المقبل، وذلك بعد تسجيل المملكة العام الماضي 100 مليون سائح منهم 27 مليونًا من خارج المملكة.