“السيبراني” و”موهبة” يتعاونان لاكتشاف “النوابغ”

وقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، للتعاون في عدد من المجالات، بما يساهم بتعزيز القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم في المجال.
وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج تسهم في اكتشاف وإرشاد المواهب وتنمية مهاراتهم في مجالات الأمن السيبراني، وتوفير بيئة محفزة للبحث والابتكار للطلبة الموهوبين في المجال لإيجاد أفضل الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، وتعزيز الجهود لتحقيق المستهدفات الوطنية، بما يعزز الأمن السيبراني في المملكة.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المستهدفة، أبرزها إعداد وتطوير مناهج تعليمية في مجالات الأمن السيبراني، واستقطاب المواهب في الأمن السيبراني عبر برامج تدريبية إثرائية، ودعم تخصصات الأمن السيبراني في مسارات البحث والابتكار وتهيئة طلابها الموهوبين للمنافسات المحلية والإقليمية والدولية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى منسوبي “موهبة”. وفق “أخبار 24”.
وجرى توقيع المذكرة بمقر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالرياض، والتي مثلها نائب محافظ الهيئة لقطاع الاستراتيجية والتعاون الدولي المهندس عبدالرحمن آل حسن، فيما مثل “موهبة” نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان.